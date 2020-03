Tischtennis : Rheinberg II meldet sich im Abstiegskampf zurück

Kreis Tischtennis: SV Millingen verliert „ohne Biss“ Tabellenplatz zwei. Borth spielt ohne Motivation. Rheinberg III vor dem Aufstieg.

Mit unterschiedlichsten Resultaten beendeten die TischtennisTeams der Klassen bis zur Verbandsliga ihr Wochenende. Richtig gut lief es für die Vertretungen des TuS 08 Rheinberg.

Verbandsliga: Der TuS 08 Rheinberg II hat seinen dritten Saisonsieg eingefahren. Mit dem 9:5 beim Schlusslicht SC Bayer Uerdingen holten die Rheinberger im neuen Jahr erstmals die volle Punktzahl und meldeten sich im Abstiegskampf zurück. Da allerdings auch der Anrather TK siegreich war, beträgt der Abstand zum Relegationsplatz weiterhin drei Zähler. „Der Grundstein waren die drei gewonnen Doppel“, freute sich Mannschaftskapitän Thomas Büssen, der im Einzel beide Duelle im fünften Satz verlor. Punkte: Grisari/Kieselmann, Büssen/Volkmann, Waschipki/Volkmann, Grisari, Kieselmann, Volkmann, Viktora, Waschipki (2).

Bezirksliga: Mit Blick auf das Ergebnis könnte man meinen, dass die 2:9-Niederlage des SV Millingen beim Tabellenletzten Union Kevelaer-Wetten überraschend zustande kam. „Es war klar, dass es mit zwei Ersatzleuten schwierig wird“, entgegnete Mannschaftsführer Henning Blankenstein. Da die „Zweite“ nicht geschwächt werden sollte, vertraten Sebastian Terheerd und Willi Bajohr die verhinderten Oliver Müller und Mario Spettmann. „Am Ende muss man sagen, dass die beiden noch am besten waren. Beim Rest hat der letzte Biss gefehlt“, so Blankenstein. Die „Buben“ haben den zweiten Tabellenplatz an den MTV Rheinwacht Dinslaken verloren. Punkte: Wolf/Terheerd, Blankenstein.

Beim TuS Borth standen am Wochenende gleich zwei Auswärtsspiele auf dem Programm. Von Erfolg gekrönt waren beide Partien jedoch nicht. Beim Hülser SV verloren die Borther am Freitagabend unglücklich mit 5:9, einen Tag später gab es in Osterfeld beim 4:9 die nächste Pleite hinterher. Spitzenspieler Peter Potjans haderte vor allem mit der Ausbeute im Doppel sowie in den Fünf-Satz-Spielen. „In der Summe waren wir wohl nicht motiviert genug“, sagte Borths Nummer eins über den missglückten Doppelspieltag. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt zwei Punkte. Punkte in Hüls: Potjans, Cremers, Fischer, Hain (2). Punkte in Osterfeld: Potjans (2), Fischer, Weerts.

Bezirksklasse: Nach dem 9:3-Heimerfolg gegen den TTC BW Sevelen hat der TuS 08 Rheinberg III seine Tabellenführung weiter ausgebaut. Mit vier Ersatzleuten war die Höhe des Sieges für Teamsprecher René Viktora durchaus etwas überraschend. „Jetzt fehlt uns noch ein Sieg zum Aufstieg“, sagte Viktora, der am Samstag auch noch in der „Zweiten“ ausgeholfen hat. Schon nach der Hälfte der Spiele lagen die Rheinberger mit 6:1 vorne. Der Sieg war nie gefährdet. Frank Waschipki und Andreas Gutschek blieben im oberen Paarkreuz ungeschlagen. Punkte: Waschipki/Gutschek, Viktora/Weiser, Waschipki (2), Gutschek (2), Bas (2), Viktora.

Für den TuS Xanten ist der Wiederaufstieg in die Bezirksliga nach der 4:9-Pleite beim SV Walbeck dagegen in ganz weite Ferne gerückt. Der Abstand zu Spitzenreiter Rheinberg III ist auf sechs Punkte angewachsen. „Wir waren stark dezimiert, so dass krankheitsbedingt in jedem Paarkreuz jemand fehlte“, erklärte Kapitän Martin Artz die fünfte Saisonniederlage. Mit den Ersatzspielern Fabian Welbers, Niklas Neske und Timon Schulze-Bergkamen haben die Domstädter nicht unbedingt mit einem Sieg gerechnet. Vor allem die so wichtige Nummer eins Ingo Chmill wurde mit seiner Erfahrung schmerzlich vermisst. Punkte: Neske/Schulze-Bergkamen, Artz (2), Schulze-Bergkamen.