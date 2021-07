Weiterer Sieg für den Spitzenreiter : Herren des SV Budberg lassen sich nicht aufhalten

Budberg Dem Team gelingt in der Ersten Verbandsliga ein 6:3-Erfolg gegen den Lintforter TC durch. Der Aufstieg rückt immer näher. „Das wäre schon ein Hammer für unser kleines Dörfchen, wenn es die Mannschaft wirklich schaffen sollte“, sagt Teamkapitän Mario Lesic.

Auch vom Lintforter TC haben sich die Herren des SV Budberg in der Ersten Tennis-Verbandsliga nicht von ihrem Erfolgsweg abbringen lassen. Der Tabellenführer setzte sich auf den Plätzen in Ratingen mit 6:3 durch. Es war der vierte Sieg im vierten Spiel. „Auch dieser Gegner war gar nicht so schlecht“, sagte Kapitän Mario Lesic. Nur der SVB war eben besser. Er sei sich bewusst, dass Budberg nun von der Konkurrenz als erster Anwärter für den Niederrheinliga-Aufstieg angesehen werde. Lesic übt sich aber weiter in Zurückhaltung, sagte jedoch: „Das wäre schon ein Hammer für unser kleines Dörfchen, wenn es die Mannschaft wirklich schaffen sollte.“