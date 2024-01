Oberliga-Basketballer gewinnen in Sterkrade TuS 08 Rheinberg zieht mit Tabellenführer gleich

„Klasse, wie meine Mannschaft aus der Winterpause und einer schweren Trainingswoche gekommen ist. Super, wie wir als Team in schwierigen Phasen zusammengeblieben sind“, resümierte Watzek. Am kommenden Samstag geht’s in heimischer Halle um 20 Uhr gegen die Baskets Wuppertal II weiter, ehe es am 27. Januar in Düsseldorf zum Gipfeltreffen kommt.