Tischtennis NRW-Liga : Rheinberg daheim vom Pech verfolgt

Rheinberg Nur eines von sechs Fünf-Satz-Spielen ging an die Gastgeber. BW Grevenbroich gewann mit 9:6.

Wieder einmal fünf Stunden standen die NRW-Liga-Herren des TuS 08 Rheinberg an der Tischtennis-Platte. Nach zwei Remis in Serie verloren sie mit 6:9 gegen BW Grevenbroich. Nur eines von sechs Fünf-Satz-Spielen ging an die Gastgeber. „Das war der ausschlaggebende Punkt. Wir hatten sehr viel Pech“, ärgerte sich Ermin Besic. Ein weiterer Faktor für die zweite Saison-Niederlage waren die enttäuschenden Auftritte der Youngsters Leon Viktora und Alessandro Grisari. Mit 0:4 Punkten ging das mittlere Paarkreuz aus der Partie, Besic vermisste den nötigen Kampfgeist bei Viktora und Grisari.