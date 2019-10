Rettungsschwimmen : Rettungsschwimmer peilen Titel an

Christina Schulte wird bei den Landesmeisterschaften in Brühl in der AK 35w für die DLRG Alpen an den Start gehen.

Alpen/Brühl Am Samstag steigt auch für die Mitglieder der DLRG Alpen die Landesmeisterschaft in Brühl.

(pm) Am kommenden Samstag zählt es für die Rettungsschwimmer der DLRG-Ortsgruppe in Alpen. Denn im Karlsbad im rheinischen Brühl stehen die diesjährigen Landesmeisterschaften auf dem Programm. Mit sechs Einzelteilnehmer und vier Mannschaften wird die DLRG Alpen bei den Titelkämpfen vertreten sein. Das teilte Trainer Sven Helbig unserer Redaktion mit.

In der Altersklasse 25m wird Fabian Kugel ins Becken steigen, während Bastian Mosters in der Altersklasse 30 an den Start gehen wird. Weiterhin werden die Alpener mit Christina Schulte in der Altersklasse 35w, Hermann-Josef Kilders (50m) sowie Georg Osing (60m) vertreten sein. Und auch der Trainer selbst wird an den Titelkämpfen teilnehmen: Sven Helbig ist als Starter in der Altersklasse 40 m eingeplant.