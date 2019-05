Rettungsschwimmen : Alpener schwimmen zu fünf Landesmeister-Titeln

Alpen Die Rettungsschwimmer der DRLG Alpen konnten bei den Meisterschaften in Mönchengladbach in allen Altersklassen überzeugen.

Die Alpener Frauen jubelten über einen Vereinsrekord in der Puppenstaffel, die Männer schlugen in der Gurtretterstaffel als Erste an. Dennoch machte sich der Ausfall wichtiger Schwimmer bemerkbar. Rang zwei für Annabelle Pleines, Alexandra Scholz, Theresa Koch und Christina Schulte sowie für Fabian Kugel, Jonas Spliethoff, Bastian Mosters, Sven Helbig und Hermann-Josef Kilders sind dennoch aller Ehren wert.

Am zweiten Wettkampftag gingen 22 Alpener Rettungsschwimmer im Einzelwettbewerb an den Start. In einem spannenden Wettkampf konnte sich Felix Kall in der AK 15/16 nach drei Disziplinen den Landesmeister-Titel erschwimmen. Weitere Podestplätze gingen – sogar mit mehreren Vereinsrekorden – an Greta Bücken (3. der AK 13/14), Lea Spliethoff (3. der AK 15/16), Kirsten Hense (3. der AK 17/18), Jonas Spliethoff (2. der AK 17/18) und Theresa Koch (2. der AK offen).