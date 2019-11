Rettungsschwimmen : Alpener Senioren bringen etliche Goldmedaillen mit

ALPEN Acht Titel heimsten die Starter aus der DLRG-Ortsgruppe bei der Landesmeisterschaft ein. Bastian Mosters bekam im Einzel wegen eines Regelverstoßes Strafpunkte aufgebrummt.

In der weiblichen AK 35 schickten die Alpener Christina Schulte an den Start. Ihre Vorhaben, eine vordere Gesamtplatzierung zu erreichen, setzte sie im Wasser um. Schulte lieferte in alle Disziplin gute Zeiten ab und schnappte sich den Titel. Landesmeister in der männlichen AK 40 wurde Sven Helbig nach einem kontrollierten Wettkampf. In der AK 50 ließ der Deutsche Meister, Hermann-Josef Kilders, die Konkurrenten nicht zu nah an sich rankommen. Er schwamm ungefährdet auf den obersten Platz des Siegerpodiums. Jubeln durfte auch Georg Osing. Er lieferte eine souveräne wie fehlerfreie Vorstellung ab – Rang eins in der AK 60.