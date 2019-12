Fußball-Bezirksliga : Ein Remis, das beiden Trainern gefällt

Moers Repelen und Sonsbeck II trennten sich mit 1:1. Niklas Maas glich für die Gäste aus.

Na denn, Friede, Freude, Eierkuchen auf allen Seiten. Die Betrachtungen beider Trainer wurden von einer übersichtlichen ersten Halbzeit geprägt, nach deren Ende eine Möglichkeit der Gäste zu Buche stand. Lukas Maas hielt seinen Kopf hin, als Wofgang Keisers geflankt hatte, der Ball trudelte am rechten Pfosten des VfL-Tores vorbei. Das war’s schon an Höhepunkten in einer zwischen den Strafräumen munter geführten, in den 16-ern aber vereinsamten Begegnung. „Wir haben Repelen im ersten Abschnitt den Schneid abgekauft“, meinte Bothen nicht ohne Stolz. Insgesamt aber galt, dass beide Defensivreihen gut standen und die Herren in den kurzen Hosen, die sie hätten knacken sollen, nicht zum Zug gelangten.