Tischtennis NRW-Liga : René Viktora wird fürs Abschluss-Spiel befördert

Die Tischtennis-Herren des TuS 08 Rheinberg sind in der NRW-Liga am Samstagabend bei der „Reserve“ von Borussia Düsseldorf zu Gast. Im Deutschen Tischtennis-Zentrum in der Landeshauptstadt tragen Timo Boll und Co. ansonsten ihre Bundesliga-Heimspiele aus. Für die Rheinberger geht‘s dort um die letzten Punkte des Jahres.