Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A Nullnummer in Rheurdt im ersten Relegationsspiel

Sonsbeck II stand sicher und hatte durch Konrad Nitschke die beste Gelegenheit in den ersten 45 Minuten. Der Rechtsaußen zog sehenswert an seinem Gegenspieler vorbei und druckvoll ab. Rheurdts Keeper Pierre Parsch reagierte mit einem starken Reflex (28.). Auffälligster Akteur der Gastgeber war Ferit Acar, der einen Freistoß aus 18 Metern in die Mauer schoss (26.) und zuvor per Kopf am zweiten Pfosten scheiterte (18.).