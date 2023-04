Sonsbeckerin glänzt in den USA Rahel Brömmel läuft Vereinsrekord und knackt EM-Norm

Rahel Brömmel vom SV Sonsbeck, die in den USA studiert, hat bei einem Meeting im kalifornischen Azusa über 5000 Meter den 38 Jahre alten Vereinrekord von Elisabeth Franzis pulverisiert, indem sie die Strecke in 16:04,11 Minuten lief und damit fast 28 Sekunden schneller war. Am Tag danach stellte sie noch eine neue persönliche Bestzeit über 1500 Meter (4:20,41) auf. Brömmel löste über beide Strecken das Ticket für die U23-DM am 1. Juli in Göttingen. An diesen Titelkämpfen möchte die Sonsbeckerin teilnehmen, wie Trainer René Niersmann sagte. Auch für die U23-Europameisterschaft würde sich Brömmel Zeit nehmen. Denn in Azusa unterbot sie die EM-Norm über 5000 Meter (16:10). Bei der U23-DM muss die Wahlamerikanerin mindestens Zweite werden, um sich das Ticket für die Titelkämpfe im finnischen Espoo (13. bis 16. Juli) zu sichern.