Rekord-Teilnehmerzahl bei der 31. Auflage Alpens Stadtlauf verbreitet gute Laune

„Wir haben den teilnehmerstärksten Lauf der LG Alpen ever“, sagte Wilhelm Schmitz, Sportwart des ausrichtenden Vereins, am Mittwochabend. Ihm stand die Freude ins Gesicht geschrieben, als er die Zahl von 727 Teilnehmern erfuhr. Die LG-Mitglieder, die beim 31. Stadtlauf mitwirkten, sahen sich in ihrer Vereinsarbeit bestätigt. Nicht ganz ohne Stolz ließ der Klubvorsitzende Günter Bachmann wissen: „Zwei Drittel unserer Mitglieder sind am Stadtlauf beteiligt, 90 von ihnen nehmen sogar aktiv an den Wettkämpfen teil.“