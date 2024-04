Elena Keus gewinnt die M-Dressur Gute Stimmung trotz Sturmböen beim Xantener Reitturnier

Bei der Pferdeleistungsschau auf der Anlage am Dorsewald, auf der mehrere Renovierungsarbeiten bereits abgeschlossen wurden, stand der erste Turniertag ganz im Zeichen des Springens. Zunächst wurden die Youngster in einer Springpferdeprüfung auf A*-Niveau unter dem Sattel gesichtet, in der Ursula Thiebes und Markus Ludwigs das Grundtempo inklusive Galoppiervermögen ebenso in einer Wertnote zusammenfassten wie die Regulierbarkeit und Wendigkeit der Nachwuchspferde. Dabei gefiel dem Richter-Duo der Sohn des Taloubet am besten, der unter anderem die Hindernisse sicher und ausbalanciert überwand. Im Sattel saß der Kranenburger Lukas Wilmsen Himmes, der den Wallach Talou BZ mit einer Wertnote von 8.40 an die Spitze dieser Prüfung ritt. Die Silberschleife ging an Sophia Franken vom gastgebenden Verein mit dem Hengst Tornado van de Haarter Hoeve (WN 8.20). Stefan Miß (Creed) kam auf Rang vier und Samantha Blenkers (Cäptain Crack) auf Platz sechs.