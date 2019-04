Lukas Wilmsen-Himmes holt sich Goldschleife im S*-Springen : Giesen reitet auf Schimmelstute zum Heimsieg

Lara Giesen gehörte zu den glücklichen Turniersiegern. Foto: Verein

Xanten Tobias Thoenes erhielt in der Springpferdeprüfung der Klasse A** die höchste Wertnote des Xantener Maiturniers.

Lukas Wilmsen-Himmes heißt der Sieger des S*-Springens in Mörmter. Diese Prüfung war der Höhepunkt des Maiturniers des RV Xanten, in der eine Siegerrunde über den Gewinn der Goldschleife entschied. Zahlreiche Zuschauer versammelten sich um den Sandplatz, um die Entscheidung mitzuerleben.

Angesichts der Qualität des Starterfelds im S*-Springen hatten die Parcoursbauer Heinz Kleinbongartz und Manfred Krebber einige Schwierigkeitsgrade eingebaut, die den Reitern die gehörige Portion an Aufmerksamkeit abverlangte, um in die alles entscheidende Siegerrunde zu gelangen. Schlussendlich war es der Kranenburger, der nach dem Normalumlauf nochmal alles daran setzte, um sich gegenüber der starken Konkurrenz zu behaupten. Das gelang ihm fehlerfrei im Sattel von Cadans (Kojak/Odamus R) vor Carina Janssen (RV Keppeln) auf Cassilano’s Stern (Cassito/Landgraf I). Acht Reiter hatte sich für die Siegerrunde qualifiziert.

Der gastgebende Verein um deren Vorsitzenden Franz-Josef Fell hatte gleich zu Beginn des zweiten Turniertages Grund zum Jubeln. Lokalmatardorin Lara Giesen führte souverän die zweite Abteilung der Springprüfung der Klasse L an, in der sie die neunjährige in den Niederlanden gezogenen Schimmelstute Fleur (Carano/Lancer II) fehlerfrei in Bestzeit (46:44) über die Hindernisse lenkte. Rang vier holte sich Christina Mölders, die im Sattel von Joko (Jumper/Belisar) den Stangenwald gleichfalls fehlerfrei überwand, doch mit 50:62 Sekunden nicht an Giesens Zeit herankam. In der ersten Abteilung war’s Vereinskollegin Gina Prüß (Eleska), die sich auf Rang sechs platzierte.

Tags zuvor in der Springpferdeprüfung der Klasse A**, in der fünfjährige Pferde an den Start gebracht wurden, setzte sich der für den RV Keppeln reitende Tobias Thoenes durch. 8.80 (9 = sehr gut) lautete die Note, die er für die Vorstellung auf dem Holsteiner Wallachs Chicago (Casalito/Corrado I) erhielt. Wendig, in jeder Phase des Rittes regulierbar und auch mit der gehörigen Portion an Geschwindigkeit beziehungsweise Gleichmäßigkeit lenkte der Keppelner sein Pferd über die Hindernisse. Das Richterduo Achim Kemmerling und Frank Maasberg vergaben für diese Vorstellung die höchste Wertnote des Turniers.

Gratulationen nahm auch der Nachwuchs entgegen, der nebenan in der Halle Einblicke in die Grundlagen des Pferdesports gab – angefangen vom Dressurreiterwettbewerb. Den gewann die Xantenerin Clara Theissen auf Davina, die ebenso die Erste Abteilung des Reiterwettbewerbes, in denen drei Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp im Mittelpunkt standen, für sich entschied. Einen tollen Gesamteindruck in die „Welt der Voltigierer“ vermittelte die Jugend des gastgebenden Vereins an beiden Turniertagen. Die Zuschauer sahen Akrobatik gepaart mit viel Geschick auf dem Pferderücken.