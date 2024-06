Sommerturnier auf der Reitanlage in Budberg Jugend ein Zuschauermagnet beim RFV Eversael

Gold in der M-Dressur ging an Lisa Behr, Hamminkeln, Silber an Martina Binnenbrücker, Dinslaken, und Bronze an Clara-Sophie Abeck aus Obrighoven. Kreismeisterin in der L-Dressur wurde Christina Lindemann, Stockum, vor Julie-Sophie Flauder mit Quini, RFV Eversael, sowie Christina Jürgens mit Lacancio’n von Eintracht Veen. In der A-Dressur war Sarah-Julie Behrens, Obrighoven, nicht zu bezwingen. Die Silbermedaille erhielt Marie Groß mit Can Fight (Eversael) und Bronze Valentina Wolters aus Flüren. Über den Titel in der E-Dressur freute sich Mila Braun auf Kendelbrook Do it vom RV Neukirchen vor Frida van Brackel mit Star Fox (Sonsbeck) und Wibke Schmitz (Obrighoven).