31 Prüfungen in Dressur und Springen Es ist alles gerichtet für das Reitturnier des RV Veen

Unterdessen wird auch im Bereich der Gastronomie letzte Hand angelegt, damit hier alles stimmig ist, wenn Reiter und Gäste an diesem Samstag und Sonntag zwischen den 31 Prüfungen eine Auszeit brauchen, um sich zu stärken oder mit Gleichgesinnten zu fachsimpeln. Kurz blicken Christiane Gesthuysen und Werner Keisers, die für die Turnierleitung zuständig sind, in die Meldestelle, in der die Fäden der Pferdeleistungsschau zusammenlaufen. Selbst der Blumenschmuck wird hier und da noch einmal kurz gerichtet, um dem Gelände einen einladenden Eindruck zu verleihen. Das Turnier des RV Eintracht Veen kann am Wochnende also kommen.