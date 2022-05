Reitsport : RFV Eversael plant mit mehr Vielfalt

Joe Prangenberg vom RVF Graf von Schmettow Eversael führte beim Sommerturnier 2019 am Sandweg Torrida durch den Parcours. In diesem Jahr steigt das Event am 9. und 10. Juli. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Der neue Vorstand um Jörg Gierling möchte den Reitverein mit weiteren Angeboten noch attraktiver machen. Es sollen künftig mehr Kurzlehrgänge sowie Turniere angeboten werden. Zudem stehen die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag an.

So wie im Bereich der Jugendarbeit, den Nele Nordsieck und Tanja Lechsner verantworten. Teilnahmen an Teamwettkämpfen wie dem Kreisturnier, Vier- und Fünfkampf oder Reiterrallyes will das Duo organisieren, ebenso auch andere Freizeitaktivitäten, um das Gemeinschaftsgefühl mit und ohne Pferd zu fördern. „Auf der Ebene der Reitausbildung möchten wir zukünftig mehr Kurzlehrgänge anbieten, um das Trainingsangebot zu ergänzen“, sagt Vorstandsmitglied Katharina Wens und nennt den Dressurlehrgang unter der Leitung von Regine Mispelkamp, Bronzemedaillen-Gewinnerin der Paralympics von Tokio, der vor wenigen Tagen stattfand. Das Turnierangebot soll ebenfalls weiterentwickelt werden, es soll schon in diesem Sommer erstmalig eine S-Dressur geben, der Nachwuchs aber weiter im Fokus stehen.