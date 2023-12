Reiterjugend traf sich in Rheinberg Tolle Heimerfolge beim Eversaeler Nikolausturnier

In der weihnachtlich geschmückten Halle wurden die sportlichen Leistungen von Petra Simons und Markus de Reuver bewertet. Einige Teilnehmer des RFV Eversael mischten ganz vorne mit. So ging der Sieg im Springreiterwettbewerb an Lina Fischer mit Florence Gryffindor mit einer Wertnote (WN) von 8,4. Vierte wurde Marie Groß mit Lakota (7,7). Ebenfalls einen vierten Platz sicherte sich Lotta Hecker mit Can Dance (6,8) im Stilspringwettbewerb, Klasse A* mit erlaubter Zeit. Im Präzisionsspringwettbewerb mit Idealzeit (80 Zentimeter) freute sich Lena Marie Cyrus mit Dream Dancer über Rang zwei. Lina Fischer wurde auf Maybe Dritte.