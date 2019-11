Reiten : Vereinsmeisterschaft in Veen mit Pferden und Hunden

Veen Am Sonntag treffen sich die Mitglieder des RV Eintracht in der Reithalle von Michael Gesthuysen. Um 10 Uhr geht’s los.

Isabella Weerts und Louisa Hendricks durften sich ein Jahr lang mit dem Titel „Vereinsmeister“ schmücken. Am Sonntag treffen sich die Mitglieder des RV Eintracht Veen auf der Anlage von Michael Gesthuysen, um um die Titel für 2019 in der Dressur sowie im Springen zu reiten.

Um 10 Uhr fangen die Youngster mit ihren Prüfungen an. Dort wird viel Wert auf den Sitz der jungen Reiter gelegt. Richter Dieter Kempken fertigt wieder für alle ein Protokoll an, um sein Urteil zu begründen. Ab 11.30 Uhr startet das Finale um die Vereinsmeisterschaft in der Dressur. Danach kommen die ganz Kleinen groß raus. Ab 12.30 Uhr zeigen sie in zwei Abteilungen der Führzügelklasse ihr Können. Die Eltern oder Paten führen die Mädchen und Jungen durch die Halle. „Immer wieder ist es ein Highlight, den Nachwuchs zu bestaunen. Und die Reiter freuen sich immer sehr über den Applaus“, weiß Vorstandsmitglied Angela Hügen.

Im Anschluss wird’s bunt in der Reithalle. Das Springen steht an. Hier starten am frühen Nachmittag zunächst die jungen Reiter. Ab 14.45 Uhr stehen die Teilnehmer der Vereinsmeisterschaft in dieser Disziplin im Blickpunkt. Hügen: „Parcoursbauer Michael Omianska wird bestimmt jetzt schon einen Plan im Kopf haben.“ Die beliebte Prüfung Jump & Dog folgt um 16 Uhr. Hier überwindet zuerst ein Reiter mit seinem Pferd einen vorgeschriebenen Parcours, den dann ebenfalls der Hund mit seinem Läufer am Ende der Leine absolviert.