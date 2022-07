Reitsport : RV Eversael lädt zum Jubiläumsturnier

Rheinberg Auf der Reitanlage am Sandweg werden zum 100-jährigen Bestehen des Vereins am Wochenende Dressur- und Springprüfungen bis zur schweren Klasse geboten. Über 20 Wettbewerbe wurden ausgeschrieben.

Und wer die Eversaeler Pferdefreunde kennt, der weiß, dass sie mit dem Reit- und Springturnier, das am kommenden Wochenende, 9. und 10. Juli, auf der Anlage am Sandweg über die Bühne gehen wird, gleichfalls eine Veranstaltung ausrichten werden, der man das Prädikat „Kür“ verleihen dürfte. „Dann können kleine und große Besucher tollen Reitsport hautnah erleben, wobei die Wettkämpfe in unserer Halle, draußen auf dem Springplatz sowie im Dressurviereck stattfinden“, erklärt Geschäftsführerin Luisa Nederkorn im Vorfeld der Veranstaltung. Natürlich werde es auch das obligatorische Kuchenzelt, den Grillstand oder den Getränkewagen geben, die allesamt zum Verweilen und Genießen einladen.

Zudem dankt Nederkorn bereits jetzt den engagierten Vereinsmitgliedern für ihren unermüdlichen Einsatz. Am Turnierwochenende sind insgesamt 80 ehrenamtliche Helfer im Einsatz und sorgen dafür, dass die Wettkampfstätten nicht nur prüfungstauglich hergerichtet sind, sondern das Jubiläumsturnier am Samstag, 9. Juli, auch pünktlich um 8 Uhr mit dem Dressurreiterwettbewerb auf A-Niveau in der Reithalle beginnen kann.

Tag zwei des Jubiläumsturniers am Sandweg beginnt am Sonntag, 10. Juli, auf allen Plätzen jeweils um 8.30 Uhr. Während im Dressurviereck in mittelschweren Prüfungen geritten wird, kommen am Sonntag in der Halle die Nachwuchsreiter mit ihren fünf Prüfungen, in denen auch in verschiedenen Abteilungen geritten wird, voll zum Zuge. Höhepunkt und gleichzeitiges Ende des Turniers bildet das um 16.30 Uhr beginnende S*-Springen mit Stechen um den Preis der Sparkasse Niederrhein.