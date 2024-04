Hohe Wertnote im Springreiterwettbewerb Jeannette Bach ragt beim Reitturnier in Veen heraus

Hügen und Keisers freuten sich auch über die vielen Nachwuchsreiter, von denen am Bergweg manche ihre ersten Turniererfahrungen in freier Natur machten. So gab’s ebenfalls einen Heimerfolg für Jule Keisers (Steendieks My Bonnie) im Reiterwettbewerb, in dem das Richter-Duo Hubert Schürhoff und Markus de Reuver unter anderem die Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp in einer Wertnote zusammenfasste. Mit einer Wertnote (WN) von 8.00 (gut) und dem Gewinn der Goldschleife krönte die Veenerin in der vierten Abteilung ihre Vorstellung. Die Silberschleife ging an Vereinskollegin Lotta Hügen (Jin Jin) in der dritten Abteilung dieser Prüfung.