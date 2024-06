Regionalliga-Derby zum Heimauftakt TuS 08 Rheinberg empfängt die BGL am zweiten Spieltag

Unterdessen freut man sich auch in Kamp-Lintfort auf den Saisonstart. Aufgrund der Feierlichkeiten anlässlich des 70-jährigen Bestehens hatte man beim WBV angefragt, ob man mit einem Heimspiel in die Saison starten könne. Dieser Wunsch wurde erfüllt: Am 21. September ist Future Sports Meckenheim, der in der abgelaufenen Saison den fünften Platz belegt hatte, zu Gast. Nach dem Derby in Rheinberg geht es für das Team von Coach Marcel Kower dann am dritten Spieltag direkt mit einem weiteren Auswärtsspiel bei der DJK Südwest Köln weiter.