Frauenfußball : SVB: Gegen Spoho verloren, aber Mut gewonnen

Budberg Jülide Mirvan verkürzte für die Budbergerinnen in der Regionalliga-Partie zu spät gegen die Kölnerinnen.

Der kleine Haken an der Geschichte: Das Spiel hatte noch 20 Minuten zu bieten, in denen die Kölnerinnen nach einem Eckstoß und einem Distanzschuss zur Führung gelangten und den SVB für seine vorher gezeigte Großzügigkeit bestraften. „Von den vergebenen Chancen her hätten wir den Film der Vorwoche noch einmal einlegen können“, erinnerte Raab an das 1:1 in Herford, als das Toreschießen so recht nicht klappen wollte. Auch gegen Köln gab’s Möglichkeiten für den SVB, der teils an der falschen Entscheidung, teils an der Torhüterin der Gäste scheiterte.