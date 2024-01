Unparteiische tauschen die Rollen Moerser Kreis-Schiris haben in Essen Großes vor

An diesem Wochenende treten die Unparteiischen aus dem Fußball-Verband Niederrhein wieder selber vor den Ball. In Essen-Werden steigt das große Schiedsrichter-Masters. Da dürfen die Referees aus dem Fußball-Kreis Moers nicht fehlen. Der Einzug ins Viertelfinale käme einer Sensation gleich. Dustin Sikorski (VfL Repelen) möchte dabei mithelfen, dass die Moerser Auswahl nicht wieder in der Vorrunde ausscheidet. Der 33-Jährige hat mit Julian Strunk (Borussia Veen) die weiteste Anreise. Beide wohnen in Bonn. Sikorski arbeitet als Staatsanwalt, Strunk studiert dort. Der Jurist, der 2018 aus beruflichen Gründen seine Schiri-Karriere beendet hatte, weiß, dass sich die Moerser mächtig strecken müssen, um in die K.o.-Runde einzuziehen: „Ich möchte in erster Linie entspannt Fußball spielen und alte Bekannte treffen.“