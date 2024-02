Fußball-Kreis Moers Wie Schiri Raphael Schmitz fürs Ehrenamt wirbt

In seinem Job als Ehrenamtsbeauftragter im Fußball-Kreis Moers musste sich Raphael Schmitz den Vereinsvertretern auf der Winter-Tagung vor Beginn der Rückrunde nicht großartig vorstellen. Die meisten kennen ihn seit Jahren als umsichtigen Spielleiter, den so schnell nichts aus der Ruhe bringt. Der gebürtige Alpener, der mit seiner Familie in Rheinhausen lebt und für Alemannia Kamp pfeift, ist Schiedsrichter aus Leidenschaft. Seit August 2023 ist der 33-Jährige, der sein Geld im Sicherheitsdienst als Juniorchef der Duisburger Firma Eckhardt Security und Veranstaltungsservice verdient, im Fußball-Kreis auch Ansprechpartner für alle Fragen rund ums Ehrenamt. In dieser Funktion hat der 1,98 Meter große Schmitz demnächst seinen ersten offiziellen Auftritt. Und als Schiri steht er vor einem ganz besonderen Jubiläum.