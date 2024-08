Am 1. September wieder in Xanten Raimund Stroick ist der Stimmungsmacher des Nibelungen-Triathlons

Es gibt Menschen, die einen fesseln mit ihrer Art zu erzählen. Die Worte zu Sätzen zusammenbringen, die einen schmunzeln lassen können, auch wenn es um ernste Themen geht. Raimund Stroick ist so ein Mensch, seit vier Jahren Präsident der 1400 Schützen in seiner Heimat Borken-Gemen, als freier Moderator unter anderem seit 24 Jahren für den lokalen Radiosender WNW (West-Münsterland-Welle) im Einsatz und seit neun Jahren mit Simone verheiratet, der Frau, die „das Beste ist, was mir in meinem Leben passiert ist“. Und er ist leidenschaftlicher Wanderer, liebt die Berge über alles.