Fast 280 Leichtathleten nehmen teil Drei neue Meeting-Rekorde beim SV Sonsbeck

Das Lob von Hochsprung-Landestrainer Roman Buhl am Ende des Track- and Jump-Meetings des SV Sonsbeck ließ bei Cheforganisator René Niersmann den Vorbereitungsstress zumindest für einen Moment in den Hintergrund rücken. „Es war eine tolle und würdige Veranstaltung für den Hochsprung. Du hast mit deinem Team ein cooles Meeting auf die Beine gestellt“, sagte Buhl. In dem Moment war bei Niersmann, Lauftrainer beim ausrichtenden Klub, auch der zehnminütige Stromausfall fast vergessen. 278 Leichtathleten waren nach Sonsbeck gekommen, um neue Bestzeiten aufzustellen oder an den Regionsmeisterschaften über die langen Strecken teilzunehmen.