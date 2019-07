Beim Olympischen Jugendfestival : Rahel Brömmel aus Sonsbeck wird in Baku über 3000 Meter Fünfte

Baku/Sonsbeck Am Dienstagabend hatte die 16-jährige Leichtathletin beim Europäischen Olympischen Jugendfestival ihren großen Auftritt im Deutschland-Trikot.

Es herrschten angenehme 29 Grad am Dienstagabend in Baku, als das 3000m-Rennen der Mädchen beim Europäischen Olympischen Jugendfestival gestartet wurde. Mittendrin Rahael Brömmel vom SV Sonsbeck. Die 16-jährige Gymnasiastin beendete ihren ersten internationalen Wettkampf als Fünfte in 9:51,13 Minuten. „Wir sind sehr zufrieden. Rahel hatte viel Spaß“, sagte René Niersmann. Ihr Heimtrainer weilt noch bis Donnerstag in der Hauptstadt Aserbaidschans.