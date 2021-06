Leichtathletik-DM in Braunschweig : Rahel Brömmel aus Sonsbeck läuft auf Platz neun

Der 18-jährige Rahel Brömmel (rechts) erreichte in Braunschweig nach 1500 Metern in 4:25,64 Minuten das Ziel. Foto: Wolfgang Birkenstock

Sonsbeck/Xanten Die 18-Jährige überzeugte bei der nationalen A-Meisterschaft als Neunte über 1500 Meter. Die Xantenerin Franziska Schuster rannte im Hürdensprint hinterher und verpasste das Finale deutlich.

Werner Speckert gehörte zu den Leichtathletik-Fans, die via Livestream die Deutsche A-Meisterschaft in Braunschweig verfolgten. Natürlich sah er sich auch das Halbfinale von Franziska Schuster über 100m-Hürden an. Schließlich hatte der Xantener die 19-jährige Sprinterin lange trainiert. Und natürlich dachte Speckert an die DM 2020 zurück, als U20-Läuferin „Franzi“ in Braunschweig im Trikot des TuS Xanten über diese Hürden-Distanz ins Finale einzog und sensationell Fünfte wurde. Diesmal allerdings sprintete Schuster im Eintracht-Stadion der Konkurrenz hinterher. Tags darauf erreichte die Sonsbeckerin Rahel Brömmel über 1500 Meter den neunten Platz.