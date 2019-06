Grünes Licht am grünen Tisch : SVS-Athletin Rahel Brömmel fährt nach Baku

Sonsbeck Nach der Absage des Nominierungswettkampfs am vergangenen Wochenende fällte der DLV nun seine Entscheidung. Brömmel wird beim Olympischen Jugendfestival über die 3000 Meter an den Start gehen.

Rund eine Woche lang musste gezittert werden, nun steht die Entscheidung fest. Leichtathletin Rahel Brömmel vom SV Sonsbeck darf zum Europäischen Olympischen Jugendfestival fahren, das in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, stattfinden wird. Die Entscheidung fiel am Donnerstagabend am grünen Tisch, nachdem der eigentliche Nominierungswettkampf in Tübingen am vergangenen Wochenende wegen schwerer Unwetter abgesagt werden musste.