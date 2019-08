Radsport in Veen : Zum 15. Mal geht’s rund um den Kirchturm in Veen

Am morgigen Freitag findet rund um den Kirchturm die 15. Radnacht der RSG Borussia Veen statt. 13. Radnacht um den Veener Kirchturm. Verschiedene Rennen und Kategorien sollen an die Strecke locken. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Veen Am morgigen Freitag steigt wieder die Veener Radnacht. Die Organisatoren der Radsportgruppe der Borussia haben ordentlich angepackt, um die Rennen der verschiedenen Kategorien auf die Beine zu stellen. Hinterher wird’s gesellig.

Franz Gesthuysen wird nicht am Start sein, auch wenn er locker mithalten könnte. Aber der passionierte Radfahrer hatte im Vorfeld genug damit zu tun, für die Radsportgruppe RSG der Borussia Veen wieder federführend die 15. Veener Radnacht rund um den Kirchturm zu organisieren, die am morgigen Freitag steigt.

Aber er wird sicherlich mal am Straßenrand stehen und alle Radsportler anfeuern, die auf dem 640 Meter langen Rundkurs durchs Dorf unterwegs sein werden. Das wird bereits ab 17 Uhr gesperrt sein. Um die 30 Helfer werden im Einsatz sein. Wie in den Vorjahren moderiert und kommentiert Edgar Grunert die Sportveranstaltung, versorgt die Zuschauer mit Informationen. Oliver Fürtjes, Mike Gesthuysen und Frank Dreinert fahren bei den einzelnen Rennen mit ihren Motorrädern vorneweg.

Um 17.30 Uhr fällt mit dem Juniorenlauf der Startschuss, als erstes treten Kinder bis zum achten Lebensjahr in die Pedale, danach Jugendliche. Sie fahren zwei Runden ohne Wertung – Sonderpreise, Pommes und Eis sind der Lohn für ihre Anstrengungen. Danach geht es für die Erwachsenen beim Prolog (Einzelzeitfahren) über 670 Meter um Sekunden, vielleicht sogar Zehntelsekunden. Start ist gegen 18.15 Uhr am Brotkörbchen, so dass die Akteure die Zielgerade in Höhe von Terlinden zwei Mal passieren. Titelverteidiger bei den Damen ist Angela Ehren von der RSG, bei den Herren wird Johannes Waack versuchen, seine Vorjahres-Bestzeit zu unterbieten.