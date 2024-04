Es soll eine Ersatzveranstaltung geben Aus für die Radnacht um den Veener Kirchturm

Die RSG Veen hat aber ein anderes Event geplant, zu dem auch befreundete Vereine eingeladen sind. Am Samstag, 3. August, wird’s eine gemeinsame Ausfahrt zwischen 80 und 100 Kilometern geben. Daran soll sich ein gemütliches Beisammensein am Sportplatz anschließen. „Bei dem Treffen wollen wir Ideen sammeln, ob man in Zukunft vielleicht gemeinsam ein anderes Event auf die Beine stellen kann – vielleicht ja eine Radtourenfahrt“, meint Anfang. Derweil ist die RSG der Borussia in die Saison gestartet. Aktuell umfasst die Gruppe 57 Mitglieder. Die Trainingsfahrten dienstags und donnerstags beginnen um 18 Uhr. Die Teilnehmer teilen sich in drei Leistungsgruppen auf. Wer mitfahren möchte, kann sich bei Dirk Anfang (Tel. 0172 5379645) melden.