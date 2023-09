Reitsport Generalprobe mit Ponys auf dem Tünglerhof Xanten

Zu diesem starten die 35 punktbesten Reiter, deren Liste von Maira Müskens aus Asperden-Kessel angeführt wird. Das Finale startet am Freitag um 20.30 Uhr, für das die beiden Parcourschef Georg Broeckmann und Renè Lamers die Hindernisse auf A*-Niveau aufstellen und ein anschließendes Stechen über Sieg und Platzierung entscheiden wird. Das Ponyturnier am Rande der Römerstadt selbst beginnt bereits am Nachmittag um 15.30 Uhr mit einer Stilspringprüfung der Eingangsstufe, in der das Verhalten der Teilnehmer vor, während und nach dem Sprung in einer Wertnote zusammengefasst wird.