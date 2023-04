Frauenfußball SSV Lüttingen steht im Kreispokal-Finale

Die Fußall-Frauen des SSV Rheintreu Lüttingen sind erstmals in der Vereinsgeschichte ins Kreispokal-Endspiel eingezogen. Sie schlugen im Halbfinale auf eigenem Kunstrasen den GSV Moers, der mit der zweiten Mannschaft antrat, mit 2:1 (0:1). Der SSV trifft im Finale auf der Anlage des TV Asberg an Pfingstmontag (29. Mai) auf den SV Budberg aus der Niederrheinliga. Im Duell zweier Bezirksliga-Mannschaften in Lüttingen standen sich die Gastgeberinnen vor der Pause selber im Weg. Erst nach einer Kabinenpredigt der Trainer Georg Schulz und Burkhard Euwens steigerten sich die SSV-Frauen spielerisch wie läuferisch. Pia Landers in der 51. Minute per Kopf und Emila „Milly“ Pauschert nach einem Alleingang (82.) erzielten die Tore für die Fischerdörflerinnen, die sich letztlich verdient durchsetzten. Für den GSV traf Cindy Böhme (10.).