SV Orsoy : Vom Spielerinnen-Vater zum Vorsitzenden

Orsoy Philipp Berndtsen steht seit Anfang März dem SV Orsoy vor. Der Strafrechtler konnte sich früher nicht vorstellen, so ein Amt zu übernehmen. Doch über seine Tochter entdeckte er seine Liebe zum Verein.

Doch so unwahrscheinlich erscheint es im Nachhinein dann doch nicht, denn der 48-Jährige hatte sich bereits zuvor im Verein engagiert. Entdeckt habe er seine Liebe zum Club und Fußball durch seine 15-jährige Tochter. „Sie spielt in der Mädchen-Mannschaft seit ihrem neunten Lebensjahr“, erzählt Berndtsen und fügt hinzu: „Schnell hatten wir einen Fanclub.“ Die engagierte Elterngemeinde nenne sich „Fans der Nordkurve“. Dafür haben die Eltern, die regelmäßig ihre Kinder unterstützen, sogar Fanschals angefertigt.

Und dann kam der nächste große Schritt in seiner Vereinskarriere. Vergangenes Jahr sei er vom ehemaligen Vorsitzenden, Rolf Rothgang, und Kassierer Bernd Gawron gefragt worden, ob er sich vorstellen könne, den vakanten Posten zu übernehmen. „Erst habe ich um Bedenkzeit gebeten.“ Denn wenn der Strafrechtler etwas macht, dann richtig. Und so schnupperte er in einige Vereinssitzungen rein, nahm unter anderem schon an Planungen zum 100-jährigen Bestehen des SV Orsoy teil. Zudem besorgte er sich ein dickes Buch über Vereinsrecht. „Da habe ich mich dann eingelesen.“