Philip Pokora vom SV Sonsbeck Ein Spätstarter mit ausgeprägtem Torriecher

In seinem Heimatverein Arminia Lirich hatte er in seiner Jugendzeit schon in dem ein oder anderen Spiel vier Tore erzielt - aber nicht in einer Halbzeit. Dieses Kunststück gelang Philip Pokora, dem 18-jährigen Neuzugang des Fußball-Oberligisten SV Sonsbeck nun aber im Testspiel gegen den 1. FC Lintfort am vergangenen Mittwoch. Zum 5:0-Erfolg steuerte er nach dem Seitenwechsel die Sonsbecker Treffer zwei, drei, vier und fünf bei. Ein Auftritt, der Eindruck hinterließ.