Auszeichnung für Xantener Dressurreiterin Marina Welbers bekommt das Goldene Reitabzeichen

Die eigentliche Reise in der Dressur begann im Reitstall Dams in Veen und später auf dem Marschenhof in Wardt bei Anita Pleunis. Dort nahm sie fast täglich an Dressur- und wöchentlich an Springstunden teil. Ihre Leidenschaft führte sie zu einem Berufspraktikum bei einem Hufschmied und auf den Ferienhof Stücker, einem Gestüt der Familie Wilbers in Weeze. Im August 2010 begann Marina Welbers ihre Ausbildung zur Pferdewirtin mit dem Schwerpunkt Dressurreiten bei Johann Hinnemann auf dem renommierten Krüsterhof in Voerde, die sie nach drei Jahren erfolgreich abschloss.