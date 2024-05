Vor dem Regionalliga-Start Rheinberger Triathleten holen alte Probleme ein

Für die in die Regionalliga abgestiegene Männer-Mannschaft vom Triathlon Team Rheinberg geht’s an diesem Sonntag um die ersten Wettkampf-Punkte. Der Saison-Einstieg steht aber unter einem schlechten Stern. Am Dienstag war noch nicht klar, ob das Team um Jens Gosebrink in Gütersloh überhaupt starten wird. „Wir wissen aus unterschiedlichen Gründen nicht, ob wir die Mannschaft voll bekommen“, sagt Gesebrink. Bereits in der vergangenen Saison hatte es bei den Rheinbergern in der NRW-Liga immer wieder personelle Probleme gegeben. Daher wurde die zweite Mannschaft aufgelöst, damit der Regionalliga-Kader größer ist.