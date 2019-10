Junioren-Fußball : Pausen-Donnerwetter in Sonsbeck zeigt Wirkung

Kreis Die C-Jugend des SVS watschte den TuS Xanten mit 11:1 ab. Die Budberger B-Junioren hatten mit der JSG Veen/Alpen keine Probleme.

B-Jugend: SV Budberg – JSG Veen/Alpen 6:1 (4:1). Der Gast kämpfte vorbildlich, stellte den Favoriten aber nicht vor allzu große Probleme. Heim-Trainer Frank Pomrehn sagte: „Das Ergebnis hätte um ein paar Tore höher ausfallen müssen. Darüber hinaus haben wir uns ab und an im Umschaltspiel schwergetan und nicht genug in die Breite gespielt.“ Moritz Paul netzte viermal. Oliver Nowak (2) traf auch. Bei der JSG war Finn Evers erfolgreich.

C-Jugend: SV Sonsbeck – TuS Xanten 11:1 (3:1). Das Resultat spiegelte nicht den Spielverlauf wider. In Hälfte eins war SVS-Coach Florian Terlinden mit seinen Schützlingen überhaupt nicht zufrieden: „Erst nach dem Donnerwetter in der Pause fingen wir an, Fußball zu spielen.“ Seine Worte zeigten Wirkung. Die Domstädter kamen nicht mehr hinter her. Die „Buden“ von Laurens Werner (4), Linus Oerding (2), Luca Hendess (2), Yannik Schmidhysen, Tim Lemkens und Arne Quernhorst brachten den „Dreier“. Zudem traf TuS-Akteur Alex Fischer.