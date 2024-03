Familienevent am 31. März Das bietet der Sonsbecker Osterrenntag

Sonsbeck · Am 31. März lädt der Reitverein Graf Haeseler Sonsbeck auf die Amateurbahn in den Winkelschen Busch ein. Diesmal soll’s beim Osterrenntag am Ostersonntag auch wieder Galopprennen geben. So sieht das Programm aus.

05.03.2024 , 14:48 Uhr

Auch die Mini-Traber werden am Ostersonntag, 31. März, wieder in Sonsbeck zu sehen sein. Foto: Tischner

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg