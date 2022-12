Fußball-Kreisliga A SSV Lüttingen steckt beim 3:2 in Asberg nie auf

Info

21. Spieltag Am nächsten Wochenende stehen die 20 Teams letztmals in diesem Jahr in Trikots auf dem Platz. Danach geht’s in die Winterpause. Der OSC Rheinhausen empfängt den SV Schwafheim bereits am Samstag, 10. Dezember, 16.30 Uhr. Die anderen neun Partien werden am Sonntag angepfiffen. Der 22. Spieltag ist für den 12. Februar 2023 angesetzt.