Fußball-Kreisliga A : Orsoy im Angriff viel zu harmlos

Orsoy Der SVO setzt auch das Heimspiel gegen den Rumelner TV in den Sand. Die Gäste gewannen mit 2:0.

Weiterhin am Tabellenende der Fußball-Kreisliga A verharrt der SV Orsoy nach der 0:2 (0:1)-Heim-Niederlage gegen den Rumelner TV. Der Gast zeichnete einmal mehr die spielerischen Defizite auf. Besonders vom Orsoyer Angriff war nichts zu sehen. Einzige nennenswerte Chance war ein Kopfball von Oshipai von Schwartzenberg (78.). Das Ball landete am Querbalken. Hätte nicht Pascal Jetten im Tor der Gastgeber einen guten Tag erwischt, das Schlusslicht wäre auch gegen den RTV untergegangen. Zumindest in einer Statistik gingen die SVO-Spieler nach dem Abpfiff als Sieger vom Platz. Sie kassierten sechs gelbe Karten. Auf der anderen Seite zeigte Schiedsrichter Kevin Gerlach nur einmal den gelben Karton. Die RTV-Tore erzielten Patrick Boers (9.) mit einem sehenswerten Distanzschuss sowie Ali Mohamud Hassan nach einem Konter (80.).