Tennis in Rheinberg SV Budberg dominiert eigenes Leistungsklassen-Turnier

Beim dritten Leistungsklassen-Turnier auf den Tennisplätzen des SV Budberg hat sich Organisator Mario Lesic im Herren A-Feld durchgesetzt. Überhaupt schnitten die Teilnehmer des ausrichtenden Klubs sehr erfolgreich ab. Insgesamt hatten sich 55 Spielerinnen und Spieler angemeldet. Bei den Herren A landete Tom Hübel auf Platz zwei und Sven Kolberg (beide SV Budberg) auf Rang drei. Bei den Herren B setzte sich Maurice Krebber durch. Der SVB-Spieler gewann das Finale gegen Carsten Wulf (BW Issum) 6:4, 6:2. Spannender verlief das Endspiel der Herren 50. Andreas „Obelix“ Pfau besiegte im Budberger Duell Sven-Erik Hansen 6:3, 2:6, 10:8. In der offenen Damen-Klasse ging Rang eins an Dana Kösters, die Melanie Geldsetzer (beide Budberg) im Endspiel 3:6, 6:3, 10:8 bezwang. Am erstmals ausgerichteten Mixed-Doppel-Vergleich nahmen zwölf Teams teil. Am Ende lagen Andreas Iland/Susanne Rous ganz vorne. Lesic plant, zum Saisonschluss Ende September/Anfang Oktober noch ein Doppel- sowie Mixed-Turnier zu veranstalten.