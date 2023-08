Am 15. September rund um den Dom 28. Xantener Citylauf lockt mit Sonderpokalen

Der Citylauf ist die vierte Etappe der Enni-Laufserie. Alle Serienläufer(innen) erhalten die letzte Chance, sich über eine gute Zeit in der Gesamtwertung zu verbessern. Alle Siegerehrungen finden auf der Tribüne am Großen Markt statt. Um 17 Uhr werden die Kleinsten auf die 250 Meter lange Strecke geschickt. Gestartet wird vor dem Rathaus. Um 17.20 Uhr folgen die Bambini über 400 Meter. Treffpunkt ist an der Karthaus vor der Polizei. Zum ersten Mal über den 1500 Meter langen Rundkurs geht’s es um 17.45 Uhr für die Schülerinnen (Jahrgang 2012 bis 2015). Weiter geht’s mit dem Rennen der U12/U10-Jungen um 18.05 Uhr und ab 18.25 Uhr der älteren Schüler(innen) der Jahrgänge 2008 bis 2011. Gelaufen wird vom Rathaus aus über die Karthaus, Rhein- und Bemmelstraße vorbei am Klever Tor, durch die Marsstraße und über die Hoch- und Scharnstraße zum Ziel auf den Großen Markt. Um 18.45 Uhr ertönt auf der Hochstraße der Startschuss für den Jedermannlauf über fünf Kilometer. Der Hauptlauf über zehn Kilometer beginnt am Mitteltor um 19.30 Uhr.