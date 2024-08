Bronze in Tokio im Judo gewonnen Was eine Olympia-Teilnehmerin beim SV Budberg macht

Bei den olympischen Judo-Wettkämpfen in Paris schaute Jasmin Grabowski ganz besonders genau hin. Die 32-Jährige kennt sich perfekt aus in der japanischen Kampfkunst, sie gehörte in ihrer Gewichtsklasse zehn Jahre lang zur Weltspitze. Grabowski nahm an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro sowie Tokio teil. In der japanischen Hauptstadt gewann die Judoka aus Neukirchen-Vluyn mit der deutschen Mixed-Mannschaft sogar Bronze. Unvergessliche Momente, von denen viele der Fußballerinnen des SV Budberg wissen. Jasmin Grabowski gehört als Physiotherapeutin dem Betreuerstab an. Eine erfolgreiche Olympia-Teilnehmerin kümmert sich also mit um die Fitness und das körperliche Wohlbefinden der Landesliga-Mannschaft.