Isabell Werth beim Ringstechen in Eversael : Eine Olympiasiegerin als Überraschungsgast

Eversael Die weltbeste Dressurreiterin Isabell Werth, die in Tokio Gold und Silber gewann, schaute beim Ringstechen des RV „Graf von Schmettow“ Eversael vorbei. Sie nahm mit dem Vorsitzenden Christoph Klötter die Platzierung der Wettbewerbe vor.

Die Drei- bis Siebenjährigen mussten einen Geschicklichkeitsparcours mit Stangenlabyrinth, Memory oder Kartoffellauf bewältigen. Frieda Maas gewann vor Johanna Barten und Ella Wilmsen sowie Mara Wieckhorst. Beim Ringstechen für den größeren Nachwuchs, für das Anne Harting und Familie den neuen Wanderpokal stifteten, siegte Johanna Barten vor ihrer Cousine Emma Barten und Linn Möller. Die Trophäe bei den Erwachsenen ging an Anne Harting, die Luisa Klötter und Carla Hürtgen hinter sich ließ. Auf der Anlage am Sandweg fand zudem noch ein „Test of Choice“ (Aufgabenreiten) in der Dressur unter den erfahrenen Augen der Richter Tonius Tielmann und Bodo Maiwurm statt.