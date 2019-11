Reiten : Olympia-Sieger Rothenberger trainiert in Xanten

Xanten Auf dem Tünglerhof schaut erst Toni Haßmann vorbei. Eine Woche später gibt Sönke Rothenberger sein Wissen weiter.

Auf dem Tünglerhof in Xanten von Stefan Miß hat sich prominenter Besuch angekündigt. So trainieren an diesem Wochenende die zehn besten Springreiter aus dem Finale um den Reisebüro-Horn-Cup in der großen Halle mit Toni Haßmann, der zwischen 2004 und 2006 das traditionsreiche Deutsche Springderby in Hamburg-Klein Flottbek gewann. Zuschauer sind willkommen. Die Einheit am Samstag beginnt um 9 Uhr, am Sonntag geht’s um 14 Uhr weiter. Wiltrud Gießen-Rechmann und Uwe Horn organisieren dieses Trainingswochenende.