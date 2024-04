Fußball-Oberliga Sonsbeck unterliegt beim Tabellenletzten Meerbusch

Nach dem Wechsel vergab Denis Massold die große Möglichkeit zum 2:1 für die Gäste (48.). Für Losing war‘s eine der entscheidenden Szenen: „Wenn wir da das 2:1 machen, kann sich die Partie drehen.“ Aber es kam anders. In der 56. Minute traf Daniel Hoff per sehenswertem Seitfallzieher zum 2:1. Die zweite entscheidende Situation für Losing sah er in der 73. Minute, wo dem SVS eine gute Freistoßposition verwehrt blieb und ein Meerbuscher Spieler um einen Platzverweis herumkam. Philipp Elspaß wurde rund 18 Meter vor dem TSV-Tor regelkonform von den Beinen geholt. Aber die Unparteiische, Christina Junkers, ahndete das Foul nicht. „Ich fand es zwar gut, dass die Schiedsrichterin nach dem Spiel ihren Fehler zugab. Aber trotzdem ist es ärgerlich. Denn so hätten wir noch die Möglichkeit gehabt, die Schlussphase in Überzahl zu spielen. Und es war eine aussichtsreiche Freistoßsituation“, so Losing.