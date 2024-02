Vor dem Testspiel beim 1. FC Lintfort Sonsbecks Personalsituation weiter angespannt

Womöglich wird dem SVS-Kader in Lintfort mit Jonas Holzum nur ein Torwart angehören. Jona Scholz musste am Donnerstagabend die Einheit wegen Rückenschmerzen früh abbrechen. Denis Massold, der seit Wochen seinen lästigen Husten nicht loswird, hat sich selber eine Pause verordnet. Ein Arzt soll den Auslöser der gesundheitlichen Probleme finden. Johnny Lu weilt im Urlaub. In Lintfort stoßen Philipp Elspaß und Tobias Meier dazu, die am Mittwoch wegen beruflicher Verpflichtungen abgesagt hatten. Beim zuletzt erkrankten Jannis Pütz sieht’s gut aus mit einer Rückkehr auf den Platz. Vor seinem Debüt im Sonsbecker Trikot steht Noah Cain, der am Montagabend verpflichtet wurde. Den 19-jährigen Mittelfeldakteur plant Losing als Einwechselspieler ein.