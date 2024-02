Fußball-Oberligist erwartet Aufsteiger Frintrop Gemischte Gefühlte beim SV Sonsbeck vor dem Re-Start

Die Kaderplanung Neun Spieler aus dem aktuellen Kader stehen auch für die kommende Spielzeit unter Vertrag. Robin Schoofs, Philipp Elspaß, Tobias Meier, Jannis Pütz, Luca Terfloth, Lars van Schyndel, Niklas Binn, Sebastian Leurs und Ruben Martens werden über den Sommer hinaus das rot-weiße Trikot tragen. „Wir befinden uns in Gesprächen und wollen in den nächsten Wochen noch einige Eindrücke mitnehmen“, so Losing.



Die Eckdaten Der SV Straelen hat zurückgezogen und ist bereits abgestiegen. Maximal drei weitere Teams müssen nach dem letzten Spieltag am 2. Juni in die Landesliga runter. 15 Partien hat der SV Sonsbeck noch vor sich. Neben dem Spiel in Uerdingen finden zwei weitere Duelle nicht an einem Sonntag, sondern mittwochs statt. So spielt der VfB Homberg am 27. März und TVD Velbert am 1. Mai im Sportpark.